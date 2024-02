Monsieur Cuisine Smart: su Amazon un sacco di ACCESSORI per il robot di Lidl

Finalmente sei riuscito a comprarlo! Forse hai anche approfittato della straordinaria promozione Lidl appena finita e il tuo Monsieur Cuisine Smart – lo spettacolare robot da cucina – ti sarà rimborsato per intero tramite buoni spesa. In qualsiasi modo ne abbia acquistato uno, di certo hai fatto un ottimo affare. Lo possiedo da qualche mese e finalmente ho smesso di limitarmi a cucinare piatti di pasta a base di sughi pronti.

Grazie a questo elettrodomestico sono riuscita a sperimentare ricette di ogni tipo, prese direttamente dal suo sistema oppure online. Ho capito subito però che – affiancando alcuni accessori specifici – avrei potuto tenere ancora di più dal mio concentrato di tecnologia da cucina. Ho selezionato una serie di articoli decisamente utili e dal prezzo particolarmente accessibile, che puoi trovare direttamente su Amazon: dai un’occhiata e scegli tu e Preferiti.

La pellicola per proteggere lo schermo è la prima cosa che ho acquistato e che dovresti acquistare anche tu. Non solo i graffi, anche i residui di cibo che possono colare è meglio evitare che arrivino direttamente sul pannello touchscreen. Confezione da 2 pezzi a 12,79€.

Se non vuoi che i pensili delle cucina, posizionati subito sopra il robot, si rovinino a causa del vapore, questo deviatore è quello che ti serve. Semplice e geniale, eviterà che il vapore vada verso l’alto, deviandolo nella direzione che preferisci. Prendilo a 21,81€.

Hai già sperimentato gli impasti? Sono sensazionali! Però, trasferirli dalla caraffa alla coppa può essere una noia: spesso non si stacca facilmente dalle pareti. Con questo accessorio, non avrai più problemi: lo posizioni dietro, dove c’è il blocco delle lame, ruoti e vedi il tuo impasto scivolare nella coppa! Utilissimo, lo prendi a 14,95€.

Il WunderCap ormai è fra gli accessori più diffusi. Lo monti al posto delle lame e risulta l’ideale per cotture di cibi super delicati, ma anche per le cotture lente sottovuoto. Essenzialmente, elimina il rischio che le lame – ruotando – possano rovinare il cibo in cottura. Prendilo a 30,95€.

La spatola girevole è una genialata: arriva agevolmente sul fondo, nonostante le lame, e raccoglie tutto il cibo, che diversamente sarebbe. Difficile da recuperare. Prendila a 17,95€.

Preparando un mix di aromi tritati, oppure sminuzzando il prezzemolo o ancora tritando la cipolla, mi sono accorta che gran parte del cibo inserito in piccole quantità viene letteralmente sparato su ogni parete della gigantesca caraffa. Questo straordinario riduttore serve essenzialmente a evitare questo, facendo in modo che tutto il cibo rimanga su fondo ed evitando gli sprechi e le perdite di tempo. Riduttore a 27,95€.

Il cuociuova è spettacolare e ti permetterà di cucinare alla perfezione fino a 5 uova alla volta. Prendilo a 26,95€.

Se ti piacciono le spremute fresche, con questo accessorio potrai trasformare il tuo amato robot in uno spremiagrumi elettrico. Prendilo a 39,93€.

Sbucciare le patate è una noia: lascia che il robot si occupi anche di questo! Con questo accessorio, basterà aggiungere patate e acqua, farlo funzionare per qualche minuto e poi saranno pulite, pronte per essere cucinate! Prendilo a 30,95€.

Arricchisci il tuo, già eccezionale, Monsieur Cuisine Smart con un sacco di accessori spettacolari. Su Amazon c’è tutto quello di cui potresti avere bisogno: approfittane al volo e ordinali subito, la disponibilità delle scorte è limitata.

