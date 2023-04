Monopoly In Viaggio per il Mondo: prezzo PAZZO di soli 14€

Di giochi da tavolo ne esistono tantissimi, ma uno in particolare ha fatto davvero la storia Stiamo parlando del Monopoly, un gioco che ha divertito e continua a divertire intere generazioni e che ha sfornato innumerevoli versioni ed edizioni. Oggi su Amazon va in offerta l’edizione Monopoly In Viaggio per il Mondo al prezzo di 14,50 euro invece di 23,99 euro. Lo sconto del 40% è incredibile e dovrebbe spronarvi ad andare immediatamente su Amazon.

Monopoly In Viaggio per il Mondo: un gioco da tavolo per tutta la famiglia

In questa versione di Monopoly In Viaggio per il Mondo, i giocatori immaginano di visitare diverse località mentre raggiungono gli obiettivi di viaggio, scoprono curiosità divertenti e completano i viaggi per vincere. Il tabellone è per la prima volta cancellabile e i giocatori possono divertirsi a usare le pedine con timbri autoinchiostranti per segnare le diverse località che hanno visitato.

In questa edizione del gioco Monopoly, le proprietà sono destinazioni: le carte Destinazione includono obiettivi di viaggio e un elenco di curiosità su quella località. Quando un giocatore pesca una carta Diario di viaggio, la timbra ed essa diventa parte integrante del gioco: potrà influenzare la sorte degli altri giocatori nelle partite future. Cosa state aspettando, riunite la famiglia e i vostri amici per giocare a questa edizione di Monopoly venduta su Amazon al prezzo di soli 14,50 euro. Se poi siete abbonati ad Amazon Prime, le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

