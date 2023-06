Monopattino elettrico Acer GRATIS con Sky: scopri la nuova offerta

Ti piacerebbe avere un monopattino elettrico Acer dal valore di 399 euro completamente gratis? Allora non perdere l’occasione di sottoscrivere un abbonamento Sky con la nuova offerta che ti regala il monopattino e ti fa risparmiare sul pacchetto Sky TV + Sky Sport.

Con questa offerta, potrai goderti l’intrattenimento di Sky con i migliori film, serie TV, documentari e programmi per tutta la famiglia. E se sei un appassionato di sport, non potrai fare a meno di seguire tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, le coppe europee di calcio, il tennis, il basket e tanti altri sport. Il tutto a soli 30,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro.

Come attivare la nuova offerta Sky e ricevere il monopattino gratis

Per attivare l’offerta e ricevere il tuo monopattino ACER in regalo, devi seguire questi semplici passi:

Comprare il pacchetto Sky TV + Sky Sport via Sky Q Satellite o Sky Q via internet

via Sky Q Satellite o Sky Q via internet Approfitta dello sconto e pagare solo 30,90€ al mese per 18 mesi invece di 45€ al mese

invece di 45€ al mese Attiva il tuo abbonamento entro il 31 luglio 2023

Aspetta l’email di conferma che ti arriverà entro il 18 settembre 2023

E non è finita qui: con l’app Sky Go potrai vedere i programmi Sky da subito sul tuo smartphone, tablet o PC, ovunque tu sia. E con Sky Q via internet potrai attivare il tuo abbonamento a partire da 9 euro e avere una qualità d’immagine eccezionale.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile: sottoscrivi ora il tuo abbonamento Sky e ricevi in regalo il monopattino ACER eMobility – Series 1, il mezzo di trasporto più pratico e divertente per muoverti in città.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.