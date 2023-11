Monitora i tuoi Passi Giornalieri grazie a questo Orologio Contapassi a soli 19€! (-35%)

Se stai cercando un modo semplice e conveniente per tenere traccia della tua attività fisica e del sonno, allora l’Orologio Contapassi GRV è la soluzione ideale. Attualmente, puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto eccezionale del 38%, che riduce il prezzo a soli 19,54€ da 29,99€. Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Orologio Contapassi GRV: tutte le caratteristiche

L’orologio presenta un design moderno e semplice, adatto a tutte le età. È impermeabile con certificazione IP68, il che significa che può essere indossato mentre nuoti o ti lavi senza preoccupazioni.

Le funzioni principali di questo orologio contapassi includono:

Contapassi : tieni traccia dei tuoi passi quotidiani.

: tieni traccia dei tuoi passi quotidiani. Conta calorie : monitora le calorie bruciate durante l’attività.

: monitora le calorie bruciate durante l’attività. Monitoraggio del sonno : ottieni informazioni sul tuo riposo notturno.

: ottieni informazioni sul tuo riposo notturno. Distanza percorsa : scopri quanti chilometri hai percorso.

: scopri quanti chilometri hai percorso. Visualizzazione dell’ora : consulta l’orario in qualsiasi momento.

: consulta l’orario in qualsiasi momento. Allarme: imposta promemoria e sveglie.

Ciò che rende questo orologio ancora più speciale è la sua semplicità d’uso. Non è necessaria alcuna app o connessione Bluetooth. È alimentato da una batteria integrata che garantisce un’autonomia fino a 7 giorni con una singola carica. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente.

Il GRV Orologio Contapassi da Polso è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo di monitoraggio fitness senza fronzoli. È un accessorio pratico ed economico per chi desidera avere un controllo basilare sulla propria attività fisica e il sonno, senza dover investire in dispositivi costosi o complicati.

Approfitta di questa incredibile offerta e ottieni il tuo Orologio Contapassi GRV a un prezzo notevolmente ridotto. Inizia subito a monitorare la tua attività e il tuo riposo in modo semplice ed efficace. Non perdere questa opportunità di migliorare la tua salute e il tuo benessere con uno sconto eccezionale del 38%, che riduce il prezzo a soli 19,54€ da 29,99€.