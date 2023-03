Monitor UltraWide LG: ottimo sconto del 22% su Amazon

Se stai cercando un monitor di alta qualità per migliorare la tua esperienza visiva al computer, allora il Monitor UltraWide LG da 34″ potrebbe essere la scelta giusta per te. Se sei interessato ad acquistarlo, ti consigliamo di approfittare subito l’offerta del 22% di sconto su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 249,99 euro.

Monitor UltraWide LG: difficile trovare un dispositivo migliore a questo prezzo

Il Monitor UltraWide LG da 34″ offre un ampio schermo con un rapporto di forma 21:9 e una risoluzione Wide Full HD di 2560×1080. Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione e un’ampia gamma di colori, con 16,7 milioni di colori e una copertura del 99% del gamut sRGB. Questo significa che potrai goderti un’immagine nitida e dettagliata con colori realistici e fedeli alla realtà.

Inoltre, questo monitor è dotato di molte funzioni che lo rendono ideale per multitasking, gaming e lavoro. Il tempo di risposta di 1ms (MBR) e la tecnologia AMD FreeSync a 100Hz assicurano una visione fluida e senza sfarfallii, mentre la tecnologia Black Stabilizer migliora la visibilità dei dettagli nelle scene scure e la tecnologia Dynamic Action Sync (DAS) riduce il lag di input. Inoltre, la funzione Crosshair è utile per il gioco di tiro in prima persona.

Il Monitor UltraWide LG è anche dotato di una funzione di schermo multitasking che consente di dividere lo schermo in diverse finestre, rendendo più facile lavorare su più progetti contemporaneamente. La funzione Screen Split è particolarmente utile per chi fa grafica o lavora su documenti complessi. Inoltre, la funzione Reader Mode riduce la luce blu emessa dal monitor, proteggendo i tuoi occhi dalla fatica visiva.

Il monitor LG UltraWide da 34″ è dotato anche di una funzione VESA Display HDR 400 (High Dynamic Range), che offre una gamma dinamica più ampia, con una luminosità massima di 400 cd/m2. Ciò significa che l’immagine sarà più realistica e dettagliata, soprattutto nelle scene luminose e scure. Dotato di due altoparlanti stereo MAXX Audio da 14 Watt, questo monitor offre un audio chiaro e potente. Questo significa che potrai goderti film, giochi e musica senza la necessità di altoparlanti esterni.

In sintesi, il Monitor UltraWide LG da 34″ è un ottimo acquisto per chi cerca un monitor di alta qualità per il gaming, il lavoro o l’intrattenimento. Con l’offerta del 22% di sconto su Amazon oggi, è anche un’ottima occasione per acquistarlo ad un prezzo conveniente di soli 249,99 euro. Affrettati a comprarlo se sei interessato, perché i pezzi a disposizione con questo prezzo sono solo 3.

