Monitor UltraWide di LG: 21:9 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Tra le promozioni della Festa delle Offerte Prime disponibili in questo momento c’è anche il monitor LG UltraWide che viene proposto al prezzo scontato di 179 euro, raggiungendo così il suo minimo storico. Il monitor in questione è dotato di un pannello in 21:9 da 29 pollici. Si tratta di una soluzione ottimale per incrementare la produttività e poter sfruttare un pannello più grande ma con una spesa ridotta. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

Monitor UltraWide di LG al minimo storico su Amazon

Il monitor in offerta è LG 29WQ60A UltraWide. Si tratta di un monitor con pannello da 29 pollici in 21:9 che presenta risoluzione di 2560x 1080 pixel, un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 100 Hz.

C’è anche una dotazione di porte completa con HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 e USB-C. Da segnalare anche gli speaker stereo da 14 W. Il monitor in questione ha, quindi, un comparto tecnico completo e ricco di funzionalità, risultando una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo monitor.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare il monitor UltraWide di LG con un prezzo scontato di 179 euro. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello della gamma LG. La promozione è valida in occasione della Festa delle Offerte Prime ed è accessibile solo per gli utenti Amazon Prime e solo fino al prossimo 11 di ottobre.

