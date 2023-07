Monitor Samsung Odyssey OLED G8: il top di gamma scontato di ben 536€ su Amazon

Ci sono tantissimi monitor per PC funzionali per ogni esigenza, ma se ne cercate uno specifico per il gaming tra i più eleganti e performanti sul mercato c’è certamente il Samsung Odyssey OLED G8. Stiamo parlando di un monitor indubbiamente di fascia premium che oggi è possibile trovarlo in promozione nella versione da 34″ a un prezzo davvero incredibile: solo 1.163,18 euro invece di 1.699 euro. Lo sconto del 32% permette di acquistare questo fantastico prodotto a uno dei prezzi più bassi di sempre risparmiando più di 530 euro.

Monitor Samsung Odyssey OLED G8: caratteristiche principali

Il Samsung Odyssey G8 è un monitor da gaming curvo da 34 pollici progettato per un’esperienza di gioco di alto livello con il massimo del realismo. Con una curvatura di 1800R, lo schermo Ultra WQHD, con un rapporto di aspetto di 21:9, circonda le vostre periferiche regalandovi un campo visivo esteso, in combattimento, in gara e in molte altre situazioni. Con una prospettiva più ampia, potrete attaccare senza dare ai vostri avversari il tempo di reagire. Con la tecnologia OLED il tempo di risposta è pressoché istantaneo, pari a 0,03 ms, e la frequenza di aggiornamento è di 175 Hz.

AMD FreeSync Premium soddisfa la vostra voglia di competizione con scene di gioco stabili e prive di distorsioni, anche quelle più complesse e rapide. Potrete pianificare la vostra vittoria direttamente dal monitor: regolate le luci, impostate il termostato e abbassate le tapparelle utilizzando l’app SmartThings integrata per creare l’ambiente di gioco ideale. I comandi vocali sono accessibili anche tramite Bixby o Alexa. Infine con la tecnologia CoreSync prende vita anche l’ambiente circostante: i colori delle scene di gioco vengono infatti proiettati al di fuori dello schermo per un’immersione completa. Acquista il monitor Samsung Odyssey OLED G8 su Amazon

Solo per oggi il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G8 da 34″ può essere vostro al prezzo di soli 1.163 euro in pochi giorni e con spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.