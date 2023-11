Monitor Samsung + Mouse Logitech a un PREZZO FOLLE (-45%)

Non lasciarti scappare l’opportunità di creare il set up perfetto per la tua postazione da gaming con il Logitech G G502 HERO Gaming Mouse e il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4. Ora puoi goderti un’esperienza di gioco come mai prima d’ora a un prezzo incredibilmente conveniente di 199,00€ invece di 367,98€!

La combo da gaming perfetta

Il Samsung Odyssey G4 offre un’esperienza visiva straordinaria con un display da 25 pollici, una risoluzione Full HD (1920×1080) e un pannello IPS che garantisce immagini nitide da qualsiasi angolazione. Non perderai mai un’azione grazie al suo Refresh Rate di 240Hz e un Response Time di 1ms (GtG). Inoltre, supporta la tecnologia Freesync Premium e la compatibilità G-Sync per un’esperienza di gioco fluida e senza strappi.

Il Logitech G G502 HERO Gaming Mouse è l’alleato perfetto per il tuo gaming, con il suo sensore HERO 25K che offre una precisione e velocità eccezionali. Questo mouse è dotato di 11 pulsanti programmabili che puoi personalizzare per adattarli al tuo stile di gioco. La rotella di scorrimento ultraveloce e il tensionamento meccanico dei pulsanti ti offrono un controllo supremo durante le tue sessioni di gioco.

Ma la buona notizia non finisce qui! Questi due straordinari prodotti sono ora disponibili su Amazon in un bundle speciale a soli 199,00€, invece del prezzo originale di 367,98€. Questo rappresenta un risparmio incredibile del 46%!

Personalizza il tuo gioco con il Logitech G G502 HERO Gaming Mouse e vivi un’esperienza visiva straordinaria con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4. Questo bundle è l’affare perfetto per gli appassionati di gaming e offre un’opportunità unica che non puoi lasciarti sfuggire.

Affrettati e acquista il tuo bundle Gaming Mouse e Monitor a un prezzo di soli 199,00€ invece di 367,98€! Non perdere questa straordinaria occasione di migliorare la tua esperienza di gioco.