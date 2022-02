Monitor qualità dell'aria 5 in 1 a 21€: BOMBETTA Amazon pazzesca

Il monitor della qualità dell'aria 5 in 1 è il classico dispositivo che dovrebbe essere in ogni abitazione per permetterti di tenere sotto controllo il livello di comfort ambientale. Questo gioiellino, in grado di mostrare ben 5 parametri, a questo prezzo è un autentico regalo: non c'è concorrenza che tenga.

Adesso, puoi portarlo a casa a 21€ circa appena da Amazon, ma è una promozione limitata: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente gratis

Monitor 5 in 1 qualità dell'aria: economico, indispensabile

Un solo prodotto dotato di comodo display a colori, dove poter tenere sotto controllo la temperatura e l'umidità dell'ambiente, ma ovviamente non solo. A disposizione al colpo d'occhio hai:

anidride carbonica (CO2);

composti organici volatili totali (TVOC):

formaldeide (HCHO).

Inoltre, c'è un grafico super intuitivo, che ti permetterà di capire subito qual è il livello di comfort ambientale. Dotato di batteria integrata ricaricabile, puoi posizionalo ovunque desideri senza il vincolo dei cavi, che serviranno solo al momento di effettuare la ricarica.

Insomma, un prodotto bello, utile e completo, che normalmente costerebbe molto di più. Il monitor della qualità dell'aria 5 in 1, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 21€ circa appena, direttamente su Amazon. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma le quantità super limitate.