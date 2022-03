Monitor qualità aria 3 in 1 a 17€: CO2, temperatura e umidità (-50%)

Un dispositivo, il monitor della qualità dell'aria, che dovrebbe essere in ogni abitazione. In un attimo, controlli temperatura e umidità ambientali, ma non solo. Puoi verificare anche il livello di CO2.

Di conseguenza, è semplice capire il livello di comfort e come intervenire – se necessario – per migliorarlo. Con le promozioni Amazon del momento, ne porti a casa uno molto interessante risparmiando il 50%: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “98EGAQHC”. Lo prendi a 17€ circa e godi di spedizioni assolutamente gratuite, in una manciata di giorni.

Monitor della qualità dell'aria 3 in 1: è il momento di averne uno

Un prodotto super semplice da usare. Dotato di batteria integrata ricaricabile, basta posizionarlo nell'ambiente che vuoi controllare e accenderlo. Dall'ampio display, tieni tutto sotto controllo con uno sguardo.

Ben in chiaro ci sono i livelli di tre parametri molto importanti. Oltre alla temperatura, c'è il grado di umidità. Non sottovalutarlo: non solo è dannoso se troppo alto, anche troppo basso crea disagi importanti (a partire da malessere generale, del quale non si comprende l'origine: lo so bene perché mi è successo).

Ancora, c'è il controllo del livello di CO2, ovvero di anidride carbonica. Se troppo elevato, potresti semplicemente aprire le finestre per favorire il ricircolo dell'aria oppure accendere un purificatore.

Insomma, questo monitor della qualità dell'aria 3 in 1 è di super utilità. Adesso è anche più economico che mai su Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “98EGAQHC”. Lo porti a casa a 17€ circa appena e le spedizioni sono gratis. Disponibilità limitata.