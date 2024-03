Monitor QHD da 27" della Philips in super offerta: risparmi 70€

Questo monitor QHD da 27 pollici della Philips si distingue per le sue caratteristiche avanzate, rendendolo una scelta eccellente sia per l’uso professionale che per l’intrattenimento. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 137,60€, rispetto al prezzo originale di 203€, rappresenta un’opportunità notevole per chi cerca un monitor di alta qualità a un prezzo accessibile.

Dotato di un pannello VA di alta qualità, il Philips 275V8LA offre immagini cristalline con una risoluzione Quad HD (2560×1440), garantendo dettagli nitidi e colori vivaci. Il display opaco e il tempo di risposta MPRT di 1 ms minimizzano il riflesso e offrono azioni fluide, ideali per videogiochi e visualizzazione di video ad alta velocità.

La tecnologia flicker-free e Low Blue Mode sono progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi durante periodi prolungati di utilizzo, aumentando il comfort visivo e permettendo agli utenti di lavorare, giocare o guardare film per ore senza sforzo. Queste caratteristiche rendono il monitor una scelta ottimale per chi trascorre molto tempo davanti allo schermo.

Con una luminosità di 250 cd/m² e un contrasto di 4.000:1, il monitor assicura immagini luminose e contrasti profondi, rendendo ogni dettaglio visibile anche in condizioni di luce variabili. Le connessioni HDMI e DisplayPort offrono flessibilità nell’abbinamento con dispositivi diversi, mentre gli altoparlanti integrati da 2 watt forniscono un audio chiaro e potente per un’esperienza multimediale completa.

