Monitor portatile MSI, super offerta: oggi lo paghi metà prezzo

L’offerta per l’MSI PRO MP161 su Amazon è un’occasione decisamente interessante per chi cerca un monitor portatile di alta qualità. Con un prezzo ridotto del 50%, disponibile ora a soli 99,99€ rispetto al prezzo originale di 199,99€, questo monitor offre una soluzione ideale per chi non vuole compromettere la produttività anche quando è in movimento.

L’MSI PRO MP161 ha un pannello IPS da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD (1920×1080) che assicura immagini nitide e dettagliate, con un angolo di visione ampio di 170°. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un tempo di risposta di 4ms GtG, garantisce una visualizzazione fluida e reattiva, ottimale per lavorare, giocare e guardare video.

Estremamente sottile e leggero, con uno spessore di solo 1,08 cm e un peso di 0,75 kg, il PRO MP161 è facilmente trasportabile, il che lo rende perfetto per i viaggi o per chi lavora da remoto. Inoltre, è certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e la tecnologia anti-sfarfallio, offrendo una maggiore protezione per gli occhi durante l’uso prolungato.

Il monitor può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale, grazie al suo stand ergonomico e pieghevole che si estende da 0° a 180°, permettendo di adattare l’angolazione a seconda delle esigenze. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono ideali per le chiamate in conferenza o per l’ascolto di media. In termini di connettività, l’MSI PRO MP161 è dotato di un ingresso mini HDMI e due porte USB Tipo-C, che supportano sia la trasmissione di dati che la ricarica, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi come PC, laptop e telefoni cellulari.

Il monitor portatile MSI Pro MP161 è un’opzione eccellente per chi cerca un secondo schermo mobile o un dispositivo facilmente trasportabile per aumentare la produttività in movimento. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€!