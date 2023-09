Monitor portatile MSI PRO: impossibile da battere a questo prezzo SCONTATO

Se stai cercando un monitor portatile che ti offra una straordinaria esperienza visiva ovunque tu vada, l’MSI PRO MP161 è la scelta perfetta per te. Con un eccezionale sconto del 19% su Amazon oggi, questo monitor è un affare imperdibile. Ecco perché dovresti considerare seriamente di acquistarlo, al prezzo speciale di soli 129,99 euro.

Monitor portatile MSI PRO: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il PRO MP161 è dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici con una risoluzione Full-HD (1920 x 1080). Questo significa che potrai goderti immagini nitide e dettagliate ovunque ti trovi. Con un angolo di visione di 170 gradi, avrai una visione perfetta da qualsiasi angolazione. La refresh rate di 60Hz con 4ms GtG migliora ulteriormente l’esperienza visiva, garantendo frame rate fluidi e veloci.

La portabilità è fondamentale per un monitor portatile, e l’MSI PRO MP161 non delude. Con un profilo sottile di soli 1,08 cm e un peso di appena 0,75 kg, è l’ideale per i viaggi di lavoro o per chiunque abbia bisogno di produttività extra con un display mobile o al doppio schermo. È anche perfetto come secondo monitor per il tuo laptop.

La salute dei tuoi occhi è importante, e l’MSI PRO MP161 lo tiene presente. Certificato dal TÜV Rheinland come monitor “less blue light” e “anti-flicker,” ti offre un comfort visivo straordinario. Inoltre, il trattamento antiriflesso della superficie e la modalità Eco-Mode tramite il software MSI Display Kit garantiscono una visione senza sforzo in qualsiasi condizione di illuminazione.

Questo monitor MSI PRO MP161 è incredibilmente flessibile. Puoi orientarlo sia in orizzontale che in verticale, grazie al suo stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono perfetti per le chiamate in conferenza, garantendo una comunicazione chiara e senza interruzioni.

Con le opzioni di connettività dell’MSI PRO MP161, sarai sempre connesso. Ha una porta mini HDMI (cavo da HDMI a mini HDMI incluso) e 2 connettori USB Tipo-C (con segnale DP 1.2a e consumo energetico di 15 W). Questa versatilità ti permette di collegarlo facilmente a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, laptop e telefoni cellulari.

In conclusione, l’MSI PRO MP161 è il monitor portatile ideale per chiunque cerchi un’esperienza visiva straordinaria in movimento. Grazie al suo design sottile, leggero e flessibile, è la scelta perfetta per i professionisti in viaggio e per chiunque voglia un display aggiuntivo per aumentare la propria produttività. Non perdere questa opportunità e acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 19%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,99 euro. non perdere ulteriore tempo, questa promozione può finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.