Monitor portatile MSI ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor portatile è ormai diventato uno strumento essenziale per molti professionisti, specialmente per chi desidera estendere il proprio spazio di lavoro ovunque si trovi. E con l’offerta attuale su Amazon per l‘MSI PRO MP161, potresti avere esattamente quello di cui hai bisogno a un prezzo scontato!

Precedentemente disponibile a 159,99€, ora è in promozione con un ribasso del 19%, a soli 129,99€. Parliamo di un monitor che si fa notare. Il PRO MP161 offre un vivido pannello IPS da 15,6 pollici con una risoluzione Full-HD di 1920 x 1080. Con un angolo di visione di 170° e una refresh rate di 60Hz (4ms GtG), le immagini sono chiare, vibranti e incredibilmente fluide.

Ma non si tratta solo di qualità visiva. Il PRO MP161 è estremamente pratico, grazie al suo design sottile di soli 1,08 cm e al suo peso leggero di 0,75 kg. È l’ideale come secondo monitor per laptop, specialmente per coloro che sono sempre in movimento. La salute dei tuoi occhi è fondamentale, ed è per questo che MSI ha incluso caratteristiche come il trattamento antiriflesso, la certificazione TÜV Rheinland per less blue light e anti-flicker, e il software MSI Display Kit con varie funzioni come Display Profile e Split-Window Multitasking.

La versatilità è una delle sue principali caratteristiche. Puoi orientare il monitor sia in orizzontale che in verticale, e grazie al suo stand ergonomico e pieghevole, hai angoli di visione che possono essere regolati da 0° a 180°. Non solo, gli altoparlanti integrati da 1,5 W rendono questo monitor una scelta eccellente per le videoconferenze.

E non preoccuparti della connettività: l’MSI PRO MP161 dispone di un mini HDMI e due connettori USB Tipo-C, garantendo una vasta compatibilità con molti dispositivi, dai PC ai laptop, fino ai telefoni cellulari.

Non perdere questa offerta straordinaria su Amazon e arricchisci il tuo ambiente di lavoro con l’MSI PRO MP161!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.