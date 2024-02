Monitor portatile in offerta: tuo a meno di 90€ grazie a questo coupon sconto

L’offerta per il monitor portatile del produttore Hongo, proposto per breve tempo a soli 89,99€, grazie a un coupon sconto di 20€, rappresenta un’opportunità eccezionale per chi è alla ricerca di un display secondario ad alta definizione, versatile e di facile trasporto. Per riscattare questa offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo monitor da 15,6 pollici non solo offre una risoluzione Full HD di 1920×1080, ma grazie alla tecnologia IPS avanzata e un angolo di visualizzazione di 178 gradi, garantisce immagini precise, colori vividi e dettagli nitidi da qualsiasi punto di vista.

Il design ultra-sottile, con uno spessore di soli 5mm e un peso di 572g, rende il monitor estremamente portatile, ideale per essere trasportato in uno zaino, una borsa per laptop o un bagaglio, senza aggiungere peso significativo. La custodia intelligente in pelle PU inclusa non solo protegge il monitor da graffi e danni ma funge anche da pratico supporto, con scanalature sulla parte inferiore che offrono diverse opzioni di angolazione per una visione ottimale.

La connettività è un altro punto di forza di questo dispositivo, che supporta varie connessioni attraverso la porta Type-C completa, rendendolo compatibile con laptop, PC, smartphone, MacBook, console come PS5/PS4, Xbox Series X/S, e Switch. Questa versatilità consente di utilizzare il monitor in una vasta gamma di scenari, dalla produttività al gaming, migliorando significativamente l’esperienza d’uso sia nel lavoro che nel tempo libero.

La funzione plug-and-play del monitor, insieme alle modalità multi-scena disponibili (Duplicata, Estensione, e HDR), ne amplifica ulteriormente l’utilità, permettendo un facile passaggio tra diverse attività, dalla visualizzazione di presentazioni chiare al lavoro all’aumento dell’efficienza in modalità home office o remota, fino a un’esperienza di gioco o di visione di contenuti multimediali migliorata grazie alla modalità HDR che esalta luminosità e colori. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!