Monitor portatile da 18,5" (!) in offerta su Amazon: produttività e gaming senza compromessi

Se sei alla ricerca di un monitor portatile che combini la praticità della portabilità con una grande diagonale per la riproduzione di contenuti multimediali e l’aumento della produttività senza compromessi, l’innovativo monitor da 18,5 pollici di EVICIV è la scelta ideale. E adesso, su Amazon, puoi ottenerlo a un prezzo incredibilmente interessante: solo 269€ grazie a un coupon che ti permette di risparmiare subito 30€.

Questo monitor offre un campo visivo più ampio rispetto ai tradizionali display da 15,6 o 17,3 pollici e una risoluzione di 1920×1080 con un rapporto di contrasto di 1000:1. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è perfetto per giocare senza ritardi e godere di tempi di risposta rapidi, assicurando un display privo di striature.

La connessione digitale versatile, tramite porte Mini HDMI e Type-C, consente di collegare facilmente il monitor a laptop, PC, smartphone e dispositivi di gioco, rendendolo l’alleato perfetto per espandere lo schermo o divertirsi con i tuoi giochi preferiti.

Il design senza cornice e ultrasottile rende l’esperienza visiva ancora più immersiva, permettendo di spostare la linea di vista senza problemi anche con lati più larghi. L’integrazione del supporto regolabile a 180° e la compatibilità con il montaggio VESA da 75×75 mm offrono un comfort di utilizzo senza pari, garantendo un monitor portatile estremamente comodo e resistente grazie al processo CNC in lega di alluminio.

Inoltre, il monitor EVICIV è dotato di doppi altoparlanti stereo integrati che offrono un suono coinvolgente a 360 gradi con bassi profondi e precisi. La retroilluminazione senza sfarfallio e il filtro luce blu proteggono i tuoi occhi riducendo al minimo l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Se sei spesso in viaggio o desideri giocare ai tuoi titoli preferiti sempre e ovunque, questo monitor portatile è la soluzione perfetta. Sfrutta subito l’offerta su Amazon e ottieni l’EVICIV Monitor Portatile da 18,5 Pollici a soli 269€. L’offerta è disponibile per un tempo limitato, non lasciartela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.