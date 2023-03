Monitor portatile da 15,6 pollici FHD con schermo IPS al 38%, WOW

Se lavori al PC o su un portatile e sei alla ricerca di un secondo monitor da mettergli a fianco, allora dai un’occhiata a questa fantastica offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor portatile Arzopa a soli 117,99 euro, invece che 189,99 euro.

Grazie a questo sconto del 38% potrai avere un notevole risparmio e farlo tuo al prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con questo monitor potrai agevolarti notevolmente il lavoro o vivere i tuoi giochi in modo molto più coinvolgente.

Monitor portatile Arzopa: su Amazon al minimo storico

Sicuramente una delle cose più interessanti è il suo rapporto qualità prezzo, veramente imbattibile. Il monitor portatile Arzopa da 15,6 pollici ha una risoluzione Full HD 1080p con un angolo di visione completo a 178°. Questo vuol dire che potrai vederlo praticamente da qualsiasi punto. È dotato della tecnologia di filtraggio della luce blu che affatica molto meno gli occhi.

Ha un design pratico e leggero. Pesa solo 77 grammi ed è spesso appena 7 mm. Inoltre può funzionare sia in orizzontale che in verticale. Lo schermo IPS antiriflesso offre una qualità delle immagini eccezionali, con colori vividi e intensi. È poi dotato di un ingresso HDMI e due porte USB-C, quindi garantisce una marea di soluzioni. Ha un doppio altoparlante e un ingresso audio per un cavo jack da 3,5 mm. È compatibile per smartphone Android, iPhone, PC, laptop, Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Non c’è che dire, a questo prezzo bisogna fiondarcisi velocemente perché sparirà in un attimo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor portatile Arzopa a soli 117,99 euro, invece che 189,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.