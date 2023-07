Monitor Philips FullHD 24 pollici: un SOGNO ad occhi aperti (101€)

Il monitor Philips FullHD da 24 pollici è il migliore che tu possa acquistare con una spesa tanto irrisoria. Un prodotto completo e ben costruito, dotato di un pannello IPS sul quale prenderanno vita immagini mozzafiato per godere al meglio dei tuoi contenuti preferiti: giochi, film, serie TV, tutto senza alcun limite. Uno schermo perfetto anche per lavorare, con il giusto spazio per una perfetta visualizzazione dei documenti.

Vieni a scoprire il monitor Philips FullHD da 24 pollici, un’offerta straordinaria è ora disponibile su Amazon: portalo a casa con appena 101 euro invece di 169 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 40%.

Super sconto su Amazon per il monitor Philips

La tecnologia IPS di questo sorprendente monitor Philips garantisce immagini nitide e colori naturali, in ogni situazione, grazie ad un angolo di visuale pari a 178 gradi. Elevata fluidità, considerando una frequenza d’aggiornamento del valore di 60 Hz. La salute dei tuoi occhi è una priorità: per questo lo schermo è dotato della funzione Low Blue Mode, che riduce drasticamente l’emissione di luce blu.

Le cornici sottili del monitor Philips, grazie al design 3 Side Frameless, ti offrono un’ampia superficie di visione e rendono il display perfetto anche per configurazioni multi-schermo. Presenti le porte HDMI e VGA, per la massima compatibilità con diverse periferiche: potrai collegare il tuo PC, lettori DVD, decoder ed altro ancora, godendo di immagini e audio di alta qualità.

Se desideri risparmiare spazio sulla tua scrivania, il monitor Philips è dotato di predisposizione VESA per il montaggio a muro che dà modo di mantenere l’ambiente di lavoro pulito ed ordinato. Approfitta di questa offerta limitata e porta la qualità di Philips a casa tua: metti nel carrello oggi stesso questo fantastico monitor per risparmiare quasi 68 euro e godere di una spedizione veloce e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.