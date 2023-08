Monitor Philips da 24": OCCASIONE su Amazon (-23%)

Se sei alla ricerca di un monitor che offra prestazioni straordinarie senza svuotare il tuo portafoglio, non cercare oltre! L’ottimo monitor Philips da 24″ è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 23%, al prezzo speciale di soli 108,95 euro. Questa offerta è un’opportunità da cogliere al volo per migliorare la tua esperienza visiva e godere di prestazioni eccezionali.

Monitor Philips da 24″: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza di questo monitor è il suo pannello VA con angoli di visione di 178°/178°. Questo significa che non importa da quale angolazione stai guardando lo schermo: i colori saranno vividi e i dettagli nitidi, consentendoti di godere appieno di immagini e video da qualsiasi posizione.

Se sei un appassionato di gaming, sarai felice di scoprire che il monitor Philips offre la tecnologia Adaptive Sync, che ti permette di giocare in modo fluido a 75Hz. Le immagini saranno senza strappi o sfarfallii, regalandoti un’esperienza di gioco immersiva e senza interruzioni.

Le opzioni di connettività di questo monitor sono altrettanto impressionanti. Con le porte VGA e HDMI integrate, potrai collegare facilmente il monitor ai tuoi dispositivi preferiti senza la necessità di adattatori o cavi complicati. Questa versatilità ti permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, godendo di una maggiore flessibilità.

La salute dei tuoi occhi è una priorità, e il monitor Philips lo sa bene. La tecnologia Flicker Free riduce al minimo lo sfarfallio dello schermo, riducendo l’affaticamento visivo e permettendoti di lavorare o giocare per ore senza fastidi. Inoltre, il Low Blue Mode riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo ulteriormente i tuoi occhi dagli effetti nocivi.

Se desideri risparmiare spazio sulla tua scrivania, il monitor Philips da 24″ offre anche la predisposizione VESA per il montaggio a muro. In questo modo, potrai liberare spazio prezioso sulla scrivania e goderti un ambiente più ordinato.

In conclusione, l’ottimo monitor Philips da 24″ rappresenta un’affare che non puoi lasciarti sfuggire. Con il suo pannello VA, la tecnologia Adaptive Sync, le opzioni di connettività avanzate e le caratteristiche per il benessere degli occhi, questo monitor è un investimento che ti ripagherà ampiamente. Approfitta dell’incredibile sconto del 23% su Amazon e regalati un’esperienza visiva eccezionale, al prezzo speciale di soli 108,95 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

