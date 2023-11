Monitor MSI Pro WQHD da 27" con 2 HDMI a 80€ in MENO

Devi cambiare il tuo vecchio schermo del computer e vuoi fare un salto di qualità? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor MSI Pro a soli 189,999 euro, invece che 269,99 euro.

Posso assicurarti che non ci sono errori, il prezzo è esattamente quello che vedi. Grazie a questo sconto del 30% oggi puoi risparmiare la bellezza di 80 euro sul totale. Tieni presente che è il prezzo più basso di sempre quindi andrà a ruba. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 38 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Monitor MSI Pro a prezzo incredibilmente più basso

Con questo schermo non sentirai la fatica nemmeno dopo ore e ore in cui ci stai davanti e ogni contenuto video prenderà vita. Ecco quali sono le sue caratteristiche:

Risoluzione: ha una risoluzione WQHD con pannello IPS e un refresh rate a 75 Hz per immagini spettacolari. Riuscirai a percepire ogni cosa come se fossi lì.

Colori: ha una gamma cromatica elevatissima con 16,7 milioni di sfumature e una luminosità di 250 nits che renderanno le immagini vivide.

ha una gamma cromatica elevatissima con e una luminosità di che renderanno le immagini vivide. Less Blue Light: niente luci blu che rovinano la vista. Anche se starai molto tempo davanti allo schermo questa tecnologia impedisce alla vista di affaticarsi.

Design: possiede due ingressi HDMI, una DisplayPort e un supporto VESA da 75 mm per montarlo a parete o sul braccio.

A questa cifra non puoi assolutamente trovare qualcosa di migliore. Devi essere veloce perché l’offerta è destinata a scadere in tempi record. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo monitor MSI Pro a soli 189,999 euro, invece che 269,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.