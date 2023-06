Monitor MSI Pro in offerta a 99€: è l'affare di oggi su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor per PC, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Puntando sul monitor MSI Pro MP242C, infatti, è possibile portarsi a casa un modello completo, con ottime specifiche e un prezzo particolarmente competitivo. Il monitor MSI è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro, raggiungendo il suo minimo storico. Si tratta di un monitor con pannello curvo da 24 pollici e risoluzione Full HD che include anche speaker integrati e una dotazione completa di porte. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor MSI Pro in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor MSI Pro MP242C è dotato di un pannello curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD. Il pannello presenta un refresh rate di 75 Hz e tecnologia VA. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare gli speaker integrati oltre che una porta HDMI e una VGA.

C’è anche l’attacco VESA per l’installazione a muro semplificata. Il monitor proposto da MSI ha tutte le carte in regola per diventare il modello giusto per la maggior parte degli utenti. Grazie all’offerta in corso e al drastico calo di prezzo, il monitor MSI può contare ora su di un rapporto qualità/prezzo davvero al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor MSI Pro al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo monitor. Per accedere all’offerta, basta cliccare sul link qui di sotto in modo da raggiungere la pagina Amazon dedicata al monitor.

