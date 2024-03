Monitor MSI Pro da 24" in super offerta: tuo a 99,99€

Cerchi un monitor da 24″ con un prezzo estremamente competitivo? L’MSI Pro da 24″ è una soluzione versatile e con ottime caratteristiche: oggi è in offerta su Amazon a solamente 99,99€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino.

Con il suo pannello VA Full-HD (1920×1080), l’MSI Pro offre angoli di visione ampi di 178°, assicurando che i colori rimangano vividi e coerenti da qualsiasi punto si guardi lo schermo. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT garantiscono un’esperienza visiva fluida e veloce, ideale per il gaming, la visione di video ad alta definizione e l’uso multimediale intenso.

La qualità dell’immagine è ulteriormente arricchita da una copertura <95.9% della gamma cromatica sRGB, supporto per 16.7 milioni di colori e una luminosità di 300 nits, rendendo ogni dettaglio nitido e ogni colore vivido. Il rapporto di contrasto di 4000:1 assicura neri profondi e bianchi brillanti, offrendo una gamma dinamica ampia per una visualizzazione ottimale dei contenuti.

Particolarmente degna di nota è l’attenzione dedicata alla salute degli occhi, con la tecnologia Less Blue Light e antiriflesso certificati da TÜV Rheinland Eye Comfort. Queste caratteristiche riducono l’affaticamento visivo durante l’utilizzo prolungato, mentre le impostazioni predefinite in modalità eco e la funzionalità Eye-Q Check attraverso il menu OSD permettono un controllo facile e rapido per assicurare la massima comodità visiva.

La flessibilità è un altro punto di forza del Pro MP245V, con supporto per staffe VESA da 100mm che permettono un facile montaggio a parete o su braccio, ad esempio con l’MSI VESA Arm MT81, offrendo una varietà di opzioni per ottimizzare lo spazio di lavoro e l’ergonomia.

La connettività è garantita dalle porte HDMI 1.4b e D-Sub; inoltre il monitor supporta la tecnologia Adaptive-Sync per eliminare il tearing e ridurre gli scatti, assicurando un’esperienza visiva senza interruzioni. Non perdere questa offerta di Amazon e acquistalo subito a soli 99€!