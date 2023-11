Monitor MSI Modern da 27" in offerta per il Black Friday: risparmi il 40%

Il monitor MSI Modern MD271PW, disponibile con uno sconto del 40% in occasione del Black Friday su Amazon, rappresenta un’opzione eccezionale per chi cerca un display performante e adatto a lunghe sessioni di lavoro. Con un prezzo scontato a 149,99€ anziché 249,99€, offre un rapporto qualità-prezzo vantaggioso.

Questo monitor è progettato per massimizzare la produttività dell’utente, riducendo l’affaticamento degli occhi grazie a tecnologie come “MSI Anti-Flicker” e la riduzione della luce blu. Il display FHD da 27 pollici con pannello IPS, risoluzione di 1920 x 1080 e formato 16:9 offre una qualità visiva eccellente, con colori vividi e un refresh rate di 75Hz che contribuisce a una visualizzazione più fluida dei contenuti.

Il Modern MD271PW presenta un design elegante con sottilissime cornici e dispone di due altoparlanti integrati da 1W, ideali per presentazioni audio collettive (uscita cuffie opzionale). La porta USB Type-C consente di collegare vari dispositivi al monitor, offrendo una soluzione versatile per le esigenze di connettività.

La personalizzazione è alla base di questo monitor, con uno stand regolabile in 4 direzioni, inclusa la visualizzazione verticale, e la possibilità di sostituire lo stand con supporto VESA (75×75 mm). Il software MSI Display Kit aggiunge funzionalità come lo split-window e i profili programmabili, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Con opzioni di interfaccia video che includono porte HDMI 1.4 e USB Type-C (segnale HDMI 2.0), il Modern MD271PW supporta diverse piattaforme, rendendolo ideale sia per l’uso in ufficio che per configurazioni a doppio monitor.

Questo monitor offre un pacchetto completo di funzionalità avanzate a un prezzo notevolmente scontato in occasione del Black Friday. Ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.