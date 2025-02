Monitor MSI da 27", prezzo imbattibile: tuo ad appena 104,99€ (Amazon)

Il monitor MSI PRO MP275 è disponibile a soli 104,99€, con uno sconto del 13%. Un display professionale con features degne di nota a un prezzo entry-level.

Il pannello IPS da 27 pollici Full HD (1920×1080) garantisce colori accurati e angoli di visione eccellenti, ideali per lavoro e multimedia. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz offre una fluidità superiore rispetto ai tradizionali monitor a 60 Hz.

La tecnologia Eye-Friendly riduce l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro, mentre gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di speaker esterni, mantenendo la scrivania ordinata e funzionale.

Il supporto inclinabile permette di trovare sempre l’angolazione perfetta, mentre la connettività HDMI 1.4b e D-Sub (VGA) assicura compatibilità sia con dispositivi moderni che legacy. Il design professionale si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo.

La calibrazione di fabbrica garantisce una riproduzione accurata dei colori fin dal primo utilizzo, mentre il menu OSD intuitivo permette di personalizzare facilmente tutti i parametri del display.

Attenzione però, questo prezzo competitivo potrebbe non durare a lungo! A 104,99€, l’MSI PRO MP275 è da prendere subito. Non farti scappare questo best buy!