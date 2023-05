Monitor LG UltraWide da 34 pollici al MINIMO STORICO su Amazon (-150€)

Il monitor LG UltraGear 34GP63AP è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di acquistare questo modello al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro, beneficiando così di 150 euro di sconto. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questo modello. L’offerta in questione riguarda un monitor con pannello UltraWide curvo da ben 34 pollici, con risoluzione QHD e refresh rate di 160 Hz. Si tratta di un modello di fascia alta che oggi viene proposto ad un prezzo davvero conveniente. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor LG UltraWide: l’offerta giusta di Amazon

Il monitor di LG è uno dei modelli più interessanti sul mercato: si tratta di un monitor con pannello VA curvo da 34 pollici, ideale per il gaming. Il modello è dotato di formato UltraWide (in 21:9) e di risoluzione QHD (3440 x 1440 pixel). Il tempo di risposta è di 1 ms mentre il refresh rate massimo arriva a 160 Hz, con supporto FreeSync Premium. Da notare che il monitor LG UltraGear in offerta è dotato di un impianto audio stereo da 14 W oltre che di porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4. La scocca è in colore nero e c’è il supporto VESA 100 x 100.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG UltraGear 34GP63AP al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro. Lo sconto da 150 euro fa la differenza, permettendo di acquistare un modello di ottima qualità ad un prezzo decisamente conveniente che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

