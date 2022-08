Monitor LG UltraWide da 29": una gioia per gli occhi a prezzo FOLLE

Hai necessità di acquistare un monitor di qualità con un pannello ampio e ad altissima risoluzione ma non sai cosa scegliere? L’offerta Amazon ti oggi ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottimo monitor LG UltraWide da 29” al prezzo più economico di sempre con uno sconto del 23%. Ad appena 199€, infatti, solo oggi il validissimo monitor del colosso sudcoreano può essere tuo e soddisfare tutte le tue esigenze a 360°.

Dotato di un design minimal ma di alto livello con una bella base d’appoggio a mezzaluna, il monitor di LG ti stupirà per la qualità del pannello IPS LED che ti permetterà di lavorare su più finestre contemporaneamente.

Il monitor LG UltraWide da 29” crolla del 23% su Amazon: affare da non perdere

Dotato della tecnologia AMD FreeSync con frequenza di aggiornamento a 75 Hz, il monitor di LG include anche un sistema audio stereo da 10W, due porte HDMI per collegarlo al computer e anche la funzione Flicker Safe per una fluidità senza paragoni.

Inoltre, il pieno supporto all’HDR10 ti lascerà senza parole per via dell’ottima calibrazione dei colori e un angolo visuale piuttosto generoso per immagini senza perfette sotto tutti i punti di vista.

L’offerta di Amazon per il bellissimo monitor UltraWide è disponibile solo per oggi: acquistalo subito e sfrutta lo sconto del 23% per riceverlo a casa in appena 1 giorno al prezzo più economico sul web. Inoltre, ricorda che con i servizi Prime di Amazon la consegna è completamente gratuita.

