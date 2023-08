Monitor LG UltraGear: la scelta giusta per il gaming è in offerta a 149€

La serie di monitor LG UltraGear propone diverse soluzioni molto interessanti per il gaming: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il monitor LG 24GN65R al prezzo scontato di 149 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre che tempo di risposta di 1 ms. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Monitor LG UltraGear in offerta al minimo storico su Amazon

LG mette a disposizione degli utenti una gamma di monitor davvero ricca e completa. Tra i modelli della serie LG UltraGear spiccano diversi modelli in grado di garantire ottime prestazioni per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor da gaming.

Il modello LG 24GN65R è una delle opzioni più interessanti con un pannello da 24 pollici, risoluzione Full HD, refresh rate di 144 Hz, con FreeSync Premium, e tempo di risposta di 1 ms. Il monitor è dotato di una dotazione completa di porte, con HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. Da notare la possibilità di orientamento in verticale per utilizzare il pannello come monitor secondario.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG UltraGear nella configurazione descritta al prezzo scontato di 149 euro invece di 239 euro. Si tratta del nuovo minimo storico. Da notare, inoltre, che c’è anche una versione da 27 pollici del monitor che ora costa 199 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

