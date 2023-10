Monitor LG UltraGear in super offerta: 165Hz, G-Sync/Freesync e HDR 10

Entra nel mondo del gaming ad altissima qualità con l’LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor, un compagno essenziale per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate e una qualità visiva eccezionale. Grazie all’offerta esclusiva su Amazon, puoi portare a casa questo monitor straordinario con uno sconto del 8%, a soli 229,99€ invece di 250,92€. Una grande opportunità per potenziare la tua esperienza di gioco a un prezzo conveniente.

Il monitor da 27 pollici offre una risoluzione Quad HD (2560×1440) che garantisce immagini chiare e dettagliate. Il pannello IPS assicura una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una gamma di colori sRGB al 99% e 16.7 milioni di colori per un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, l’HDR 10 (High Dynamic Range) offre una luminosità e una gamma di colori superiori per immagini più realistiche e coinvolgenti.

La reattività è fondamentale nel mondo del gaming e il LG 27GR75Q offre un tempo di risposta di soli 1ms (GtG), garantendo azioni fluide e reattive durante il gioco. Supporta sia NVIDIA G-Sync Compatible che AMD FreeSync Premium con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, eliminando tearing e stuttering per un’esperienza di gioco impeccabile. Caratteristiche come Black Stabilizer e Dynamic Action Sync (DAS) migliorano ulteriormente la qualità dell’immagine e la reattività, consentendoti di ottenere il massimo dal tuo gameplay.

Il monitor offre anche opzioni per il multitasking, come Screen Split e Reader Mode per un uso più versatile e confortevole. Dal punto di vista delle connessioni, il monitor dispone di due porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), una porta Display Port 1.4 e un’uscita audio (Jack). È possibile anche l’attacco VESA 100×100 e il monitor è dotato di uno stand pivot per adattarsi alle tue preferenze di visualizzazione.

Se stai cercando un monitor da gaming di qualità premium, l’LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor è una scelta eccellente. Approfitta di questa eccezionale offerta su Amazon e portati a casa questo monitor di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

