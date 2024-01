Monitor LG UltraGear al MINIMO STORICO su Amazon: ideale per il gaming

Il monitor LG UltraGear 24GN65R è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Si tratta di un eccellente monitor con pannello da 24 pollici, risoluzione Full HD, refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor da gaming avendo a disposizione un budget ridotto, l’offerta di Amazon per il monitor LG UltraGear è da cogliere al volo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Monitor LG UltraGear in offerta al minimo storico su Amazon

Il monitor LG UltraGear in offerta è dotato di un pannello IPS di ottima qualità che si caratterizza per una diagonale di 24 pollici oltre che per risoluzione Full HD e refresh rate massimo di ben 144 Hz, con supporto FreeSync Premium e tempo di risposta di 1 ms.

Da notare anche una dotazione di porte completa, con HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. C’è anche un’uscita video. Il monitor è regolabile in vari modi ed è utilizzabile anche con orientamento verticale. Da segnalare anche il supporto VES 100 x 100.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il montior LG UltraGear nella variante descritta in precedenza con un prezzo scontato di 129 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per questo modello. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

