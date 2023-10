Monitor LG UHD da 32" in offerta ad un prezzo scontato su Amazon

Attualmente, Amazon propone un’offerta interessante su un monitor di LG dedicato a gamer e professionisti di fascia premium. L’LG 32UN880P ERGO Monitor è in vendita su Amazon con uno sconto del 13%. Questo significa che puoi portare a casa questo monitor ad alta risoluzione al prezzo di soli 478,63€ invece del prezzo mediano di 549,99€, risparmiando così 71,36€.

L’LG 32UN880P offre una serie di funzionalità intelligenti. Puoi sfruttare al massimo la funzione Screen Split per suddividere il tuo schermo in varie aree dedicate a diverse attività. La modalità Reader Mode riduce la luce blu emessa dallo schermo, garantendo il massimo comfort durante la lettura a lungo termine. Inoltre, il monitor è dotato di altoparlanti stereo da 10W con tecnologia audio MAXX, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità.

Questo monitor offre una risoluzione UltraHD 4K di 3840×2160 pixel, che si traduce in dettagli cristallini e immagini nitide. Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, offrendo 1.07 miliardi di colori e una copertura DCI-P3 del 95%. Inoltre, il monitor è calibrato per offrire una qualità cromatica eccezionale. Il supporto per l’High Dynamic Range (HDR 10) assicura una gamma dinamica superiore per colori più vividi e dettagli migliori.

L’LG 32UN880P ERGO Monitor da 32″ UltraHD 4K LED IPS è una scelta eccellente per chi cerca un monitor di alta qualità con risoluzione 4K e una serie di funzionalità avanzate. Con l’offerta attuale su Amazon, puoi risparmiare significativamente sul suo prezzo medio. Non fartelo scappare!

