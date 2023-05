Monitor LG in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (24 o 27 pollici)

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da non farsi sfuggire: sullo store, infatti, sono in sconto due monitor Full HD di LG. Il modello da 24 pollici è in offerta al prezzo scontato di 129 euro invece di 179 euro. Per chi è alla ricerca di un modello con pannello più grande, invece, c’è la possibilità di acquistare la versione da 27 pollici al prezzo scontato di 169 euro invece di 209 euro. Entrambi i monitor sono dotati di un pannello IPS, refresh rate di 75 Hz, tempo di risposta di 1 ms e speaker stereo da 10 W. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor Full HD di LG ad un ottimo prezzo su Amazon

La gamma di monitor 2023 di LG comprende due ottimi modelli Full HD. Si tratta delle versioni 24ML60SP e 27ML60SP, rispettivamente con display da 24 pollici e 27 pollici. Questi monitor presentano un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate di 75 Hz. Da notare anche la presenza di un sistema di speaker stereo da 10 W. Da segnalare anche la presenza di due porte HDMI 1.4 e una VGA. Lo schermo è antiriflesso.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il monitor LG:

al prezzo scontato di 129 euro invece di 179 euro per la variante da 24 pollici

al prezzo scontato di 169 euro invece di 209 euro per la variante da 27 pollici

Entrambe le versioni sono disponibili tramite il link qui di sotto.

