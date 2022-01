Monitor LG da gaming, 27 pollici: UNO SPETTACOLO per gli occhi (-26%)

Il monitor LG 27GP850 UltraGear da 27 pollici, in questa fascia di prezzo, è caldamente consigliato non solo al giocatore amatoriale ma anche al gamer professionista. Tante funzionalità a disposizione per rendere l'esperienza di gioco più immersiva che mai. Qualità eccellente anche dal punto di vista costruttivo, con una resa delle immagini che ti lascerà a bocca aperta.

Monitor LG 27GP850 UltraGear da 27 pollici in offerta ad un ottimo prezzo

Questo monitor LG si caratterizza per una diagonale da 27 pollici con risoluzione QuadHD, pari a 2560×1440 pixel, con sistemi Flicker Safe ed Anti Glare integrati.

Siamo di fronte ad un pannello in tecnologia Nano IPS Advaced (UltraFast Refresh Rate), che restituisce colori sempre ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori – DCI-P3 98%) con standard HDR 400 (High Dynamic Range). Lo schermo vanta un tempo di risposta di 1ms (GtG), frequenza d'aggiornamento pari a 180 Hz, filtro luce blu ed una serie di ingressi che potrebbero tornare utili nelle tue lunghe sessioni di gaming.

