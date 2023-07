Monitor LG 24" a soli 99€: tutta un'altra visione con il Prime Day

Con il Prime Day puoi risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti della migliore tecnologia. Ad esempio, in questo momento non dovresti assolutamente perderti il Monitor LG 24″ a soli 99,99 euro, invece di 129,99 euro. Questa incredibile offerta è disponibile fino a esaurimento scorte. Al momento la disponibilità è immediata, ma a questo prezzo il sold out potrebbe essere imminente.

Se sei veloce, invece, ti assicuri questo gioiellino per soddisfare le tue esigenze di studio, lavoro o divertimento. Ti ricordiamo che se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa, senza spese aggiuntive. Goditi un monitor davvero bello da vedere e piacevolissimo da utilizzare. LG ha realizzato un’opera d’arte che oggi costa pochissimo. Dai un’occhiata a tutte le caratteristiche, ma fai in fretta perché sta andando a ruba.

Monitor LG 24″: caratteristiche premium, prezzo low cost

Con il Prime Day l’affare è dietro l’angolo. Acquista il Monitor LG 24″ a soli 99 euro. Grazie al suo speciale display da 24 pollici con tecnologia a LED Full HD ogni immagine è perfetta e piacevole da vedere. Con risoluzione a 1920 x 1080 pixel, offre una frequenza di aggiornamento a 75Hz con la possibilità di attivare anche la modalità AMD FreeSync e tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, il pannello IPS e Antiriflesso garantisce una visione perfetta da qualsiasi angolazione.

Acquistalo subito a soli 99 euro, invece di 129,99 euro. Questo mega risparmio è un’esclusiva Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.