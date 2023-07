Monitor Lenovo L24: PREZZO STRACCIATO con Unieuro

Con 23,8 pollici di rara bellezza, il Monitor Lenovo L24 saprà stupirti dalla prima accensione. I colori sono brillanti e le cornici sottilissime garantiscono un’immersività eccellente. Tra l’altro, grazie a Unieuro, oggi lo paghi pochissimo. Mettilo nel carrello a soli 119,99 euro, invece di 159,99 euro. Risparmio e qualità vanno a braccetto grazie a questa super offerta disponibile online con consegna gratuita.

Addirittura, se vuoi approfittare di questa promozione senza dover spendere tutto subito, puoi anche decidere di pagare a tasso zero. Seleziona PayPal o Klarna come metodo di pagamento e dividi l’intero importo in 3 rate senza interessi da soli 39,99 euro l’una. La prima al momento della conferma dell’ordine, le altre due nei due mesi successivi. Niente male vero? Allora rifatti letteralmente gli occhi con questo monitor.

Monitor Lenovo L24: prestazioni all’avanguardia

Con il Monitor Lenovo L24 ottieni prestazioni eccellenti a un prezzo speciale. Grazie al display con tecnologia LED ottieni immagini sempre perfette, dai colori accesi e vivaci che mantengono un ottimo realismo. La frequenza di aggiornamento a 75Hz garantisce estrema fluidità in ogni tua attività, anche mentre giochi. La risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel comunica perfettamente con il tuo computer e il Full HD restituisce immagini dai dettagli perfetti.

Acquista ora questo super monitor a soli 119,99 euro, invece di 159,99 euro. Con Unieuro, oltre a risparmiare parecchio, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.