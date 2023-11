Monitor Lenovo da 27" in offerta: il prezzo scende a meno di 250€

Il monitor Lenovo L27m offre una straordinaria esperienza visiva con il suo display da 27 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (Full HD). Questo schermo con bordi ultrasottili offre immagini vivide e nitide, grazie anche al tempo di risposta di soli 4 ms, garantendo che non si perda alcun dettaglio durante l’uso.

Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon decisamente interessante: ancora per poco tempo, lo puoi acquistare a solamente 249€, grazie ad un generoso sconto.

Con un refresh rate di 75 Hz, il monitor offre un’esperienza di gioco straordinaria, assicurando immagini fluide e una qualità visiva superiore. Il tempo di risposta di 4 ms contribuisce a prestazioni ottimizzate, rendendo i giochi e altre attività ancora più coinvolgenti. Il monitor Lenovo L27m è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui porte HDMI, VGA e USB-C, per soddisfare le tue diverse esigenze. Inoltre, il cavo USB-C a USB-C è incluso nella confezione, semplificando la connessione a vari dispositivi. Un aspetto distintivo di questo monitor è il suo design sottile ed elegante con una base in metallo, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o ufficio.

La base ergonomica è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, offrendo massimo comfort visivo e adattabilità alle tue esigenze. Il monitor Lenovo L27m è stato progettato pensando al comfort dell’utente, con una tecnologia Natural Low Blue Light che riduce la luce blu dannosa, proteggendo i tuoi occhi senza compromettere la precisione dei colori.

Questo monitor funge da hub di connettività grazie alle sue porte versatili, compresa una porta USB Type-C con funzionalità complete che supporta trasferimenti di dati, audio/video e alimentazione fino a 75 W. Quattro porte USB 3.2 consentono di collegare periferiche come tastiere, mouse, webcam e cuffie.

Inoltre, il monitor offre un’esperienza multimediale di alta qualità grazie ai doppi altoparlanti integrati, eliminando la necessità di altoparlanti esterni. In sintesi, il monitor Lenovo L27m offre una straordinaria combinazione di prestazioni visive, design elegante, regolazioni ergonomiche e connettività versatile, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, dal multitasking al gaming e molto altro.

Con uno sconto del 11%, ora è più accessibile che mai, offrendo un valore eccezionale per il tuo investimento in un monitor di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.