Il Monitor Lenovo D24 è in OFFERTA Black Friday a 99€

Da poco ha preso il via una nuova offerta lampo nel Black Friday di Amazon. Acquista il Monitor Lenovo D24 a soli 99 euro, invece di 139 euro. Si tratta di un’ottima occasione per questo prodotto di alta qualità che permette di migliorare la propria produttività con pochi soldi. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime. Non aspettare, l’offerta potrebbe terminare in un attimo.

Monitor Lenovo D24: fantastico a soli 99€

Con il Monitor Lenovo D24 lavorare diventa un piacere. Grazie all’ampio display da 24 pollici con tecnologia Full HD a 1920 x 1080 pixel, godi di immagini sempre perfette e ricche di dettagli. I bordi ultrasottili rendono ancora più piacevole svolgere qualsiasi attività. Con la modalità AMD FreeSync tutto diventa ancora più fluido, anche per il gaming. Approfittane subito, questo prezzo non tornerà presto.

Acquistalo ora a soli 99 euro, invece di 139 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

