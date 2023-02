Monitor HP: uno dei più venduti su Amazon, oggi con il 39% di sconto

Stai cercando un nuovo monitor professionale per il tuo PC Desktop? Allora non puoi perdere questa incredibile promozione che abbiamo trovato su Amazon. Il monitor HP V24e è un’ottima scelta per chi cerca un display di alta qualità ad un prezzo conveniente. Con uno sconto del 39% su Amazon, questo monitor offre una soluzione economica ma allo stesso tempo professionale per la tua attività lavorativa o per il tuo tempo libero, ad un prezzo di soli 109,99 euro.

Monitor HP: elegante, professionale e in super sconto

Il pannello IPS da 23,8 pollici di questo monitor HP a 60Hz, offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080p) con 250 nits di luminosità e un tempo di risposta di 5 ms. Il contrasto 1000:1 rende i colori nitidi e vivaci, mentre la diagonale da 60,45 cm e il rapporto di aspect 16:9 rendono il display adatto per la visualizzazione di immagini e video. La regolazione del display è semplice e comoda, con la possibilità di inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 20°, oltre a un angolo di visualizzazione orizzontale di 178°. La base stabile non ruota su alcun asse, garantendoti una visualizzazione sempre nitida.

Con dimensioni di 53,96 x 4,76 x 32,5 cm senza supporto e 53,96 x 18,61 x 40,5 cm con il supporto e il peso di 3,46 kg, rendono questo monitor HP facile da spostare e riporre. L’attacco VESA da 100 x 100 mm o da 10 x 10 cm rende semplice il montaggio su un supporto a parete. Il design elegante e accattivante di questo monitor HP è un altro punto a suo favore. Le cornici sottili su 3 lati e il logo satinato grigio al centro rendono il display un elemento di arredo in qualsiasi ambiente. Inoltre, la piantana verticale bilanciata ti garantisce stabilità su qualsiasi superficie.

Infine, la connettività di questo monitor HP è eccellente, con una porta HDMI e una VGA standard che permettono di collegare contemporaneamente diversi dispositivi. Incluso nella confezione troverai il monitor HP Nero, il cavo HDMI e VGA standard, la documentazione di garanzia e le brochure informative, oltre a un pieghevole di installazione rapida.

Il monitor HP V24e è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di alta qualità ad un prezzo conveniente.

