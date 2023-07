Monitor HP da 24": l'OCCASIONE che stavi cercando (-38%)

Se stai cercando un monitor di alta qualità per il tuo setup informatico o per il lavoro, non puoi lasciarti sfuggire l’eccezionale offerta su Amazon per l’HP 24ie da 24″. Questo straordinario schermo offre una combinazione perfetta di prestazioni e design elegante, rendendolo la scelta ideale per utenti di ogni tipo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 99,99 euro.

Monitor HP da 24″: la qualità di cui avevi bisogno a meno di 100 euro

Il monitor HP è dotato di un pannello IPS da 23,8 pollici, capace di una risoluzione Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Con una diagonale da 60,5 cm e un campo visivo in formato 16:9, puoi immergerti completamente nella tua esperienza visiva. La luminosità di 250 Nits assicura un’ottima visibilità anche in ambienti più illuminati.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo monitor HP è il tempo di risposta di soli 5 ms, che garantisce la fluidità delle immagini anche durante scene d’azione ad alta intensità, ideale sia per il gaming che per il lavoro grafico. Inoltre, il rapporto di contrasto di 1000:1 offre neri profondi e colori vibranti per un’esperienza visiva mozzafiato.

La flessibilità di regolazione dello schermo è un altro punto forte di questo monitor HP. Puoi inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23° per trovare l’angolazione perfetta per la tua postura e comfort visivo. L’ampio angolo di visualizzazione orizzontale di 178° ti permette di condividere facilmente il contenuto con altre persone intorno a te. La base, seppur non ruotante, è progettata in modo da rendere stabile il monitor su qualsiasi superficie.

Inoltre, le dimensioni compatte del monitor lo rendono perfetto per spazi ridotti. Il peso di soli 3,6 kg e le misure di 53,89 x 5,15 x 32,36 cm senza supporto, e 53,89 x 18,05 x 39,79 cm con supporto, lo rendono facilmente collocabile ovunque desideri. Inoltre, con l’attacco da muro VESA da 100 x 100 mm o 10 x 10 cm, puoi montarlo anche su pareti per liberare spazio sulla scrivania.

Il design di questo monitor HP è minimalista ed elegante. Le cornici sottili su 3 lati permettono di ottenere un’esperienza di visione più immersiva, mentre il logo satinato grigio al centro aggiunge un tocco di raffinatezza. La piantana verticale bilanciata non solo dona stabilità al monitor, ma gli conferisce anche un aspetto moderno ed esteticamente piacevole.

Infine, per quanto riguarda la connettività, non resterai deluso. Il monitor HP è dotato di diverse porte che permettono di collegare facilmente più dispositivi contemporaneamente. Puoi utilizzare l’HDMI 1.4, il DisplayPort 1.2 o il VGA standard a seconda delle tue esigenze.

Concludendo, il monitor HP è un prodotto eccezionale che offre prestazioni di alto livello e un design affascinante, ad un prezzo irresistibile grazie al 38% di sconto su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua esperienza visiva e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 99,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.