Monitor HP da 22"con risoluzione Full HD a prezzo da bancarella su Amazon!

Questa è un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di un monitor di qualità a un prezzo eccezionalmente conveniente. Il monitor HP V22ve G5, con il suo ampio display da 22 pollici, è disponibile su Amazon al prezzo di 79,99 euro invece di 139,99 euro. Questo rappresenta un incredibile risparmio del 43%, consentendoti di avere un monitor di alta qualità a un prezzo molto conveniente.

HP V22ve G5: ecco tutte le caratteristiche del monitor

L’HP V22ve G5 è un monitor dalle caratteristiche eccezionali, progettato per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. Con un pannello VA da 21,5 pollici, il monitor offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, garantendo immagini estremamente nitide e dettagliate. Il campo visivo di 16:9 e una luminosità di 200 nits assicurano un’ottima resa visiva, mentre il tempo di risposta rapido di 5 ms contribuisce a evitare l’effetto ghosting, rendendo il monitor ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali.

Una delle caratteristiche distintive di questo monitor è la sua capacità di regolazione. Puoi inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23° per trovare l’angolo di visione più comodo per te. L’angolo di visualizzazione orizzontale di 178° assicura che potrai vedere chiaramente il contenuto del monitor da qualsiasi punto della stanza.

Il design del monitor è moderno e minimalista, con cornici sottili su tre lati e un logo satinato grigio al centro. La piantana verticale rende il monitor stabile su qualsiasi superficie.

In termini di connettività, l’HP V22ve G5 offre diverse opzioni. È dotato di una porta HDMI 1.4 e una porta VGA standard, consentendo di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, come computer, console di gioco o lettori multimediali.

Inoltre, il monitor supporta la funzione AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, riducendo le sfarfallature e offrendo un’esperienza di gioco più fluida. La modalità Low Blue Light è un altro vantaggio, in quanto riduce l’esposizione alla luce blu, dannosa per gli occhi, rendendo il monitor ideale per lunghi periodi di utilizzo.

Acquista subito questo monitor HP V22ve G5 al prezzo di 79,99 euro, risparmiando il 43%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.