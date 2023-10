Monitor HP a meno di 80€ grazie ad un super sconto di Amazon

Il monitor HP V22ve G5 è progettato per offrire un’esperienza visiva eccellente e confortevole per soddisfare le esigenze di lavoro e di intrattenimento degli utenti. Con un pannello VA da 22 pollici, risoluzione Full HD e una serie di funzionalità ottimizzate, si posiziona come un’ottima scelta per chi cerca prestazioni di qualità e comfort visivo.

Grazie alla promozione di Amazon che ti segnaliamo, oggi lo puoi acquistare il prezzo fenomenale 79,99€ grazie ad un robusto sconto del 27%.

La qualità visiva è uno degli elementi chiave di questo monitor. Il pannello VA da 21,5 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il contrasto di 3000:1 contribuisce a un’esperienza visiva migliore, mentre il tempo di risposta di 5 ms assicura transizioni fluide e senza sfarfallii.

La regolazione dello schermo è altrettanto importante per garantire il massimo comfort. Il monitor HP V22ve G5 consente di inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23°, consentendo un adattamento alle preferenze individuali.

Inoltre, l’angolo di visualizzazione orizzontale di 178° permette una visione chiara da diverse angolazioni. Le dimensioni e il design del monitor sono pensati per integrarsi in modo armonioso nell’ambiente di utilizzo. Con cornici sottili su 3 lati e un logo satinato grigio al centro, presenta un aspetto moderno ed elegante. La possibilità di montaggio a parete con attacco VESA da 100 x 100 mm aggiunge versatilità nell’installazione.

Bene anche la connettività del monitor, che è progettata per la massima compatibilità. Con porte HDMI 1.4 e VGA standard, offre la flessibilità di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, permettendo un’esperienza di utilizzo più completa e senza inconvenienti.

Il monitor HP V22ve G5 è una scelta eccellente per coloro che cercano un’esperienza visiva completa e confortevole. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo a meno di 80€ grazie allo sconto del 27%!

