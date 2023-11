Monitor HP 27" a soli 149€: MIRACOLO Black Friday Amazon

Il Monitor HP M27fwa da 27 pollici è un prodotto di lusso, oggi a prezzo da outlet. Infatti, grazie al Black Friday di Amazon è tuo a soli 149 euro, invece di 229 euro. Dotato di ogni comfort e tantissime funzionalità, questa è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di un monitor in grado di migliorare la tua produttività davanti allo schermo. Partiamo da un pannello IPS antiriflesso Full HD con campo visivo 16:9 e 300 Nits.

Monitor HP da 27 pollici: schermo da lusso a prezzo low cost

Scegli il Monitor HP M27fwa 27″ per lavoro, scuola, intrattenimento e gioco. Infatti, con una risposta da 5ms, la tecnologia AMD FreeSync e una risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel è semplicemente perfetto. Collega diversi dispositivi contemporaneamente grazie alla presenza di 2 porte HDMI 1.4 con supporto HDCP e una porta VGA Standard. Goditi il meglio al miglior prezzo disponibile.

Acquistalo subito a soli 149 euro, invece di 229 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

