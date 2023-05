Monitor HP 22": difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il monitor HP da 22″ offre un’esperienza visiva di alta qualità a un prezzo conveniente, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 36% su Amazon. Questo monitor è dotato di specifiche eccezionali che lo rendono un’opzione interessante per il gaming, l’home office e l’intrattenimento multimediale. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo competitivo di soli 89,99 euro.

Monitor HP 22″: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

La caratteristica principale di questo monitor HP è il suo schermo pannello VA da 21,5 pollici, con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p e un refresh rate di 75 Hz. Questo significa che potrai goderti immagini nitide e fluide durante l’utilizzo quotidiano o durante le sessioni di gioco. La diagonale da 54,5 cm offre un ampio campo visivo nel formato 16:9, mentre i 200 Nits di luminosità garantiscono una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Il tempo di risposta di 5 ms riduce al minimo il motion blur, offrendo un’esperienza di gioco più fluida.

Il monitor HP da 22″ offre anche un contrasto di 3000:1, che si traduce in colori vividi e neri profondi, offrendo un’immagine nitida e dettagliata. Il volume colore del 75% NTSC garantisce una gamma di colori realistica, ideale per il gaming e la visualizzazione di contenuti multimediali. Per quanto riguarda la regolazione dello schermo, puoi inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23°, consentendoti di trovare l’angolazione ottimale per la visione. La base solida e stabile non ruota su alcun asse, ma il monitor è dotato di un attacco da muro VESA da 100 x 100 mm o da 10 x 10 cm, consentendo di montarlo facilmente sulla parete per risparmiare spazio sulla scrivania.

Il design del monitor HP da 22″ è elegante ed essenziale. Le cornici sottili su tre lati massimizzano lo spazio dello schermo e offrono un aspetto moderno. Il logo satinato grigio al centro aggiunge un tocco di raffinatezza. La piantana verticale bilanciata rende stabile il monitor su qualsiasi superficie, evitando il rischio di cadute accidentali.

Se stavi cercando un nuovo monitor per il tuo PC, non perdere questo monitor HP con un super sconto del 36% su Amazon. Acquistalo subito ad un prezzo speciale di soli 89,99 euro, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano per shttps://www.amazon.it/dp/B0B725W6QPempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.