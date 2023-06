Monitor HP 21" FANTASTICO a soli 99€, anche a rate Tasso Zero

Approfitta subito della fantastica promozione disponibile online su Unieuro che ti permette di acquistare il fantastico Monitor HP V22v G5 FHD a soli 99,99 euro, invece di 130 euro (prezzo di listino). Grazie al suo ampio display Full HD da 21,4 pollici hai un punto stabile e chiaro per vedere tutti i tuoi contenuti. Ottimo per lavoro, scuola e intrattenimento, è la soluzione ideale per avere un prodotto di qualità a un prezzo basso.

Grazie alla risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel tutto ciò che vedi è sempre ricco di dettagli e dai colori vivaci. Il suo design essenziale dalle linee moderne lo rende adattabile a qualsiasi tipo di arredamento, a casa come in ufficio. Con Unieuro lo ordini subito, ti arriva a casa con consegna gratuita e lo paghi un po’ alla volta in 3 rate tasso zero da soli 33,33 euro al mese. Ti basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Monitor HP V22v G5 FHD: il miglior acquisto per qualità e prezzo

Scegli un ottimo compromesso tra qualità e prezzo acquistando il Monitor HP V22v G5 FHD grazie all’offerta disponibile su Unieuro. Semplifica e completa il tuo ambiente di studio o di lavoro con questo monitor spettacolare. Acquistane di più se devi arredare il tuo ufficio, a questo prezzo stai risparmiando tantissimo senza rinunciare a un prodotto premium. Fai la differenza assicurandoti un display speciale che protegge anche i tuoi occhi dall’affaticamento.

Mettilo nel carrello ora a soli 99,99 euro, invece di 130 euro (prezzo di listino). Con Unieuro hai la consegna gratuita. Inoltre, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

