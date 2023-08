Monitor gaming MSI Optix da 144 Hz in offerta a 189€: è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming completo e conveniente non potete trascurare questa nuova offerta eBay dedicata all’ottimo MSI Optix G2722. Il monitor è uno dei modelli di riferimento per i videogiocatori e ora è disponibile al prezzo scontato di 189 euro con la possibilità di pagare in 3 rate scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Il modello di MSI è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MSI Optix G2722: è il monitor da gaming da comprare

Per chi è in cerca di un nuovo monitor da gaming, la nuova offerta dedicata a MSI Optix G2722 è da cogliere al volo. Il monitor è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. C’è il supporto FreeSync Premium mentre il tempo di risposta è di 1 ms.

Il monitor di casa MSI è dotato, inoltre, di 3 uscite video, con due HDMI e una DisplayPort oltre a un’uscita audio e al supporto VESA per un’installazione facilitata. Il modello di MSI ha tutte le carte in regola per essere considerato come il monitor da gaming del momento.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare l’ottimo MSI Optix G2722 al prezzo scontato di 189 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima, considerando le specifiche tecniche illustrate in precedenza. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Il monitor è venduto da Monclick Italia, rivenditore ufficiale di MSI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.