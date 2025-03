Monitor Gaming MSI da 27 pollici a un prezzo speciale

Il monitor nel gaming ha un’importanza cruciale. La resa delle immagini e la fluidità dei movimenti sono caratteristiche importantissime per un’esperienza di gioco ottimale. Per questo è bene affidarsi a brand specializzati in questa tipologia di prodotti, come MSI.

Su Amazon ora puoi trovare, infatti, monitor gaming MSI MAG 275QF scontato del -21%. A 224,99 euro potrai comprare un dispositivo da 27 pollici che offre una risoluzione WQHD di 2560 x 1440 pixel, garantendo immagini dettagliate e vivide grazie alla tecnologia Rapid IPS. Questo pannello IPS fornisce un’ampia gamma di colori e angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali, rendendo l’esperienza visiva estremamente coinvolgente.

Le caratteristiche del monitor gaming MSI in sconto

Questo monitor in offerta è dotato di una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms, caratteristiche che lo rendono ideale per i giocatori competitivi che richiedono prestazioni fluide e senza sfarfallii. Inoltre, il supporto alla tecnologia Adaptive-Sync aiuta a ridurre il tearing e a migliorare la qualità generale dell’immagine durante il gioco.

Per quanto riguarda le connessioni, il MAG 275QF dispone di DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b, consentendo una facile integrazione con una varietà di dispositivi, come PC e console. La luminosità massima è di 300 cd/m², che garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

I monitor gaming MSI MAG 275QF rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un monitor gaming performante. A 224,9 euro è un affare.