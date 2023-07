Monitor gaming MSI da 31 pollici in super offerta a 239,99 euro da Monclick

G322C è il monitor da gaming curvo di MSI progettato per offrire agli appassionati di videogiochi un’esperienza di gioco in totale immersione. La sorprendente velocità di curvatura, l’ottimo refresh rate e l’ampia gamma di colori determinano il suo successo tra i monitor della sua fascia di prezzo.

L’offerta di oggi di Monclick ti consente di acquistarlo in offerta a 239,99 euro, in sconto del 17% rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni. Ricordiamo che il suo prezzo di listino è pari a 338,99 euro, quindi lo sconto reale è del 29%. In più benefici della spedizione gratuito e del pagamento in tre rate senza interessi con Klarna e PayPal (79,99 euro al mese).

Monitor gaming MSI in sconto del 29% sul sito di Monclick

Di per sé un monitor da gaming curvo fa sì che gli utenti giochino in totale immersione ai loro titoli preferiti. Ebbene, il monitor G322C di MSI porta l’esperienza di gioco ancora più all’estremo, grazie alla velocità di curvatura di 1000R, la frequenza di aggiornamento di 170Hz e il tempo di risposta pari a 1 ms.

A tutto questo aggiungici la bellezza del pannello VA, con una risoluzione Full HD in grado di offrire colori e dettagli del gioco più realistici che mai. Qualsiasi sia il titolo di gioco in azione, riuscirai a goderti appieno ogni dettaglio, secondo dopo secondo. E grazie al design senza cornice, mentre giochi non noterai nemmeno il monitor.

Aggiungi al carrello ora il monitor da gaming curvo di MSI per approfittare della super offerta di Monclick e risparmiare 100 euro sul prezzo di listino.

