Monitor Gaming MSI Curved 27" a PREZZO REGALO

Vivi un’esperienza di gioco speciale! Assicurati dettagli fantastici e un’immersività pazzesca grazie al Monitor Gaming MSI Curved 27″. Se pensi che costi una fortuna ti stai sbagliando di grosso. Grazie a una speciale promozione di MediaWorld, dedicata proprio al gaming, lo porti a casa a un prezzo regalo. Acquistalo subito a soli 199 euro, invece di 249 euro. Si tratta di un’occasione incredibile per assicurarti un gameplay sempre perfetto, coinvolgente e comodo. Prenota l’acquisto online e ritiralo gratuitamente nel negozio più vicino a te.

Monitor Gaming MSI Curved 27″: perfetto per goderti ogni secondo di gameplay

Con un raggio di R1500, il Monitor Gaming MSI Curved 27″ è comodo e adatto sia per produttività che per giocare. I pannelli curvi permettono un’esperienza totalmente immersiva e coinvolgente, lanciandoti nella scena per vivere in prima persona il tuo gioco preferito. Dotato di un frequenza di aggiornamento a 170Hz e un tempo di risposta di 1ms, hai il massimo vantaggio per movimenti rapidi, soprattutto negli FPS di ultima generazione e multiplayer online.

Unisci tutto questo alla tecnologia Adaptive Sync di AMD FreeSync e ottieni un gameplay ancora più fluido. Scheda grafica e monitor comunicano in maniera intelligente per garantirti la stessa frequenza di aggiornamento e una fluidità senza pari. Sincronizza il refresh rate della tua GPU con quella del monitor eliminando qualsiasi problema e disturbo. Acquista ora questo monitor a soli 199 euro, invece di 249 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.