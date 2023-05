Monitor gaming LG UltraGear 24" 144 Hz in offerta a 159€ da Unieuro

Il monitor da gaming LG UltraGear presenta uno schermo da 24″ con risoluzione Full HD, refresh rate a 144 Hz e un tempo di risposta pari a 1 ms. Tutte caratteristiche che consentono di dominare l’avversario nelle sessioni di gioco più difficili ed estenuanti. Te ne parliamo oggi per via dell’offerta valida solo online di Unieuro, grazie alla quale puoi acquistarlo a 159 euro anziché 199,99 euro. Ad oggi il miglior prezzo possibile.

Monitor gaming UltraGear in sconto del 20% sul sito di Unieuro

Il principale punto di forza del monitor LG UltraGear in offerta da Unieuro è l’incredibile velocità con cui ti permette di giocare (e vincere) online contro qualunque tipo di avversario. Puoi infatti godere della velocità di 1 ms, tipica di un display TN, con una qualità delle immagini superiore alla media offerta dal pannello IPS. Sfrutta appieno la frequenza di aggiornamento a 144 Hz per un’azione di gioco più fluida, una risposta più rapida e un’esperienza di gaming in grado di cambiare le regole del gioco.

La spedizione è offerta da Unieuro, sia che tu scelga la consegna a casa sia che tu voglia andare a ritirarlo di persona nel punto vendita Unieuro più vicino a casa tua. Non solo però, perché puoi anche pagarlo in tre rate da 53 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, puoi inoltre decidere di non pagare nulla oggi e di saldare l’intero importo 30 giorni dopo la consegna a casa.

Aggiungi al carrello ora il monitor da gaming LG UltraGear, così da risparmiare la bellezza di 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.