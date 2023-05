Monitor gaming curvo HP X32c in offerta a meno di 270€ su Monclick

HP X32c è il monitor gaming curvo dell’azienda statunitense progettato per chi ama prendere parte a ininterrotte sessioni di gioco, all’insegna del relax più assoluto e della massima precisione. Il principale punto di forza del monitor è rappresentato dall’adozione della tecnologia a pannelli VA, con frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz. In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Monclick al prezzo di 269,99 euro, per effetto dello sconto del 31% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 392,99 euro.

Monitor da gaming curvo HP X32c in sconto del 31% su Monclick

Il monitor curvo di HP riduce l’affaticamento agli occhi, merito non solo della forma del pannello ma anche della tecnologia proprietaria HP Eye Ease, che va ad eliminare le emissioni di luce blu. In più puoi scegliere la posizione che preferisci grazie alla base regolabile, per il massimo comfort mentre giochi. Il comfort offerto dal pannello curvo di HP si sposa alla perfezione con l’eccezionale grafica espressa dalla tecnologia AMD FreeSync Premium e il refresh rate di 165 Hz, con un tempo di risposta di appena 1 ms. Quando si dice un’esperienza di gameplay senza interruzioni.

Puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 3 rate da 90 euro senza interessi con Klarna o PayPal. E se opti per Klarna, hai anche l’opportunità di non pagare nulla oggi per saldare l’intero importo direttamente 30 giorni dopo la consegna del monitor a casa.

Cogli al volo l’ultima offerta di Monclick sul monitor gaming curvo di HP, così da risparmiare oltre 120 euro sul prezzo di vendita consigliato. La consegna è gratuita, mentre l’offerta avrà termine alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.