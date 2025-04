Il monitor gaming di Asus che protegge gli occhi

Se hai gli occhi sensibili alle luci degli schermi, Asus ti capisce. Infatti, con il monitor Gaming VY249HGR Eye Care Monitor da 24 pollici ha pensato proprio come ovviare questo problema. Si tratta di un bellissimo display progettato per offrire un‘esperienza visiva confortevole e di alta qualità. Dotato di un pannello IPS Full HD con risoluzione di 1920×1080 pixel, garantisce immagini nitide, colori vivaci e angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale.

Lo puoi acquistare su Amazon in sconto del -30% a soli 89,99 euro, invece di 129 euro, suo prezzo abituale.

Il monitor gaming di Asus economico, che ti protegge gli occhi

La frequenza di aggiornamento massima di questo monitor gaming di Asus è di 120Hz, combinata con la tecnologia Adaptive Sync, assicura una visione fluida e priva di artefatti, ideale per gaming, visione di video o lavoro con contenuti dinamici.

Veniamo ora al suo punto forte. La tecnologia Eye Care Plus integra funzioni come Low Blue Light e Flicker-Free, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo, mentre il trattamento antibatterico brevettato contribuisce a mantenere il monitor più igienico nel tempo. Il tempo di risposta di 1 millisecondo (MPRT) permette di eliminare il motion blur, migliorando la chiarezza delle immagini in movimento.

Il monitor dispone di porte HDMI e VGA, oltre a un’uscita per cuffie, ed è compatibile con supporto VESA per un’installazione personalizzata. Il design nero elegante e le regolazioni di inclinazione rendono questo monitor adatto sia per l’uso domestico che per l’ufficio, offrendo un equilibrio tra prestazioni, salute visiva e praticità. Per soli 89,99 euro è un ottimo prodotto, dal rapporto qualità-prezzo elevato.